Окрім багатоквартирних житлових будинків, рашисти частково знищили та пошкодили інфраструктуру Баришівки.

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Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню. Наразі відомо про 6 травмованих людей.

Наслідки російської агресії у Баришівці:

Зауважимо, що за попередньою інформацією ракета "Іскандер" завдала значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки й частково 10 приватних будинків.

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