Спасатели устроили рейд по праздничным локациям в Херсоне

В прошлом году на новогодние праздник сразу в нескольких городах Украины загорелись главные елки. Чтобы такое не повторилось, по всей стране рейды по праздничных локациях устроили работники ГСЧС.

В Херсоне на открытие главной елки пришли тысячи людей. А вот в прошлом году в пограничной Чаплинке на площади за считанные минуты праздничное дерево сгорело.

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Похожая досада прошлого года постигла и столицу. Поэтому чтобы такое не повторилось, Государственная служба чрезвычайных ситуаций устроила рейды по праздничным локациям. В частности проверяют пожарную безопасность.

Открытие елки в Херсоне / Скриншот с видео 24 канала

В Херсонском горсовете заверили: елка сертифицирована. Ею заменили старую, которая служила Херсону 10 лет.

Праздничная ярмарка в Херсоне

А все ли так с торговыми ларьками вокруг елки? Посреди площади – огромные мангалы и печки с дымоходами. Предприниматели отметили, что о безопасности позаботились.

Спасатели проверили пожарную безопасность / Скриншот с видео 24 канала

Зато некоторым продавцам спасатели объяснили, что все материалы, которые перегорают, выпадают на деревянные поддоны.

Поэтому в ГСЧС отметили, что деревянный поддон сверху от случайного выпадения искр должен защищать металлический лист.

Однако к осмотру готовы не все. Большинство торговых точек во время рейда оказались закрытыми. Поэтому осмотреть их специалисты не смогли.

В Херсоне провели рейд / Скриншот с видео 24 канала

Часть продавцов и предпринимателей прятались за киосками. Они объяснили, рейды якобы не дают работать, а они вложили средства.

Зато к новогодней локации работники ГСЧС пообещали наведаться еще раз. Ведь безопасность людей превыше всего.