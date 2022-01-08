Как рассказали спасатели, работы продолжаются с 6 января. Так, за 2 дня они откачали почти 5300 метров кубических воды.

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Все это время работники ГСЧС:

откачивают жидкость из зданий,

разбирают завалы,

освобождают автодороги местного и областного значения для проезда.

По состоянию на 07:00 (8 января – 24 канал) на территории области обстановка стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком. Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что остаются подтопленными 5 домохозяйств в Тячевском районе и примерно 450 гектаров сельхозугодий в Хустском районе. Также частично отсутствует электроснабжение в селе Теребля Тячевского района. В то же время проезд на дорогах общего пользования уже обеспечили.

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Как отметили в ГСЧС, сильные дожди спровоцировали поднятие воды и выход реки Тиса на пойму вблизи села Большие Комяты Береговского района. Это и привело к подтоплению 205 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Кроме этого, река вышла из берегов возле города Виноградов в Береговском районе, и уровень поднятия воды достигает уже отметки в 4 метра. В сети обнародовали видеозапись стихийного бедствия.

Спасатели предупреждают о подтоплениях

В ГСЧС заявили, что из-за повышения уровня воды в реках, возможны подтопления. В частности речь идет о западных регионах Украины.

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