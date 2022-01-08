Як розповіли рятувальники, роботи тривають з 6 січня. Так, за 2 дні вони відкачали майже 5300 метрів кубічних води.

Важливо Через зливи річка вийшла з берегів: на Закарпатті затопило село – фото та відео наслідків негоди

Весь цей працівники ДСНС:

відкачують рідину з будівель,

розбирають завали,

звільняють автошляхи місцевого й обласного значення для проїзду.

Станом на 07:00 (8 січня – 24 канал) на території області обстановка стабілізувалася, опадів не спостерігається, вода сходить самопливом. Підтоплень житлових будинків і підвальних приміщень немає,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що залишаються підтопленими 5 домогосподарств у Тячівському районі та приблизно 450 гектарів сільгоспугідь у Хустському районі. Також частково відсутнє електропостачання у селі Теребля Тячівського району. Водночас проїзд на дорогах загального користування вже забезпечили.

Негода на Закарпатті: що відомо

Як зауважили у ДСНС, сильні дощі спровокували підняття води та вихід річки Тиса на заплаву поблизу села Великі Ком'яти Берегівського району. Це і призвело до підтоплення 205 гектарів сільськогосподарських угідь.

Окрім цього, річка вийшла з берегів біля міста Виноградів у Берегівському районі, і рівень підняття води досягає вже позначки в 4 метри. У мережі оприлюднили відеозапис стихійного лиха.

Рятувальники попереджають про підтоплення

У ДСНС заявили, що через підвищення рівня води у річках, можливі підтоплення. Зокрема мовиться про західні регіони України.

Закарпаття затопило: де критична ситуація – дивіться відео