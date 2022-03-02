Впоследствии чрезвычайным пришлось вернуться, ведь враг возобновил обстрелы. Всем жителям следует оставаться в укрытиях.

По теме Еще одно преступление: ужасные фото обстрела жилого массива Чернигова

Идут массированные бомбардировки центральной части города. Поражены обстрелами мэрия, близлежащие магазины, жилые дома,

– рассказал спикер ГСЧС в Харькове Евгений Василенко.

Также пострадал расположенный рядом 4-этажный жилой дом. Разрушены внешние и внутренние конструкции. Известно, что там находятся люди.

Спасатели проводили поисковые работы и обходили каждую квартиру. "Ищем пострадавших и тех, кому нужна помощь", – подчеркнул Василенко. Однако работникам ГСЧС пришлось вернуться из-за возобновления атаки.

Смотрите видео с места обстрелов в Харькове:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!