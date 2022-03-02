Згодом надзвичайникам довелося повернутися, адже ворог відновив обстріли. Всім мешканцям слід залишатися в укриттях.

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Ідуть масовані бомбардування центральної частини міста. Уражені обстрілами мерія, прилеглі магазини, житлові будинки,

– розповів речник ДСНС у Харкові Євген Василенко.

Також постраждав 4-поверховий житловий будинок, який розташований поруч. Зруйновані зовнішні та внутрішні конструкції. Відомо, що там перебувають люди.

Рятувальники проводили пошукові роботи та обходили кожну квартиру. "Шукаємо постраждалих і тих, кому потрібна допомога", – наголосив Василенко. Однак працівника ДСНС довелося повернутися через відновлення атаки.

Дивіться відео з місця обстрілів у Харкові:

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