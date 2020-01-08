Спасатели нашли записку среди обломков самолета в Иране: фото

Спасатель нашли записку иранского студента среди обломков украинского самолета, который разбился возле Терегана.

Фото записки опубликовал телеграмм-канал Mash. В ней студент просит помощи с экзаменом у Бога.

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Известно, что среди погибших есть много студентов из Канады. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул. А использовали украинские авиалинии из-за низкой цены.



Записка иранского студента

По данным посольства Украины в Иране, 9 членов экипажа были украинцами. Обозреватель, ссылаясь на свои источники, публикует такой предварительный список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс самолета МАУ:

граждане Ирана – 71;

граждане Канады – 73;

граждане Германии – 4;

граждане Великобритании – 3;

граждане Швеции – 8;

граждане Афганистана – 6;

граждане Украины – 2.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать через высокий степень повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

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В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.