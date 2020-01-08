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      Рятувальники знайшли записку серед уламків літака в Ірані: фото

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      Авіакастрофа українського літака в Ірані / РИА Новости

      Рятувальники знайшли записку іранського студента серед уламків українського літака, який розбився біля Терегану.

      Фото записки опублікував телеграм-канал Mash. В ній студент просить допомоги з іспитом у Бога.

      Останні новини: Український літак розбився в Ірані, на борту було 170 людей: фото, відео

      Відомо, що серед загиблих є багато студентів з Канади. Сьогодні вони поверталися на навчання після різдвяних канікул. А використовували українські авіалінії через низьку ціну.

      ыран лытак украъна студент записка
      Записка іранського студента 

      За даними посольства України в Ірані, 9 членів екіпажу були українцями. Обозреватель, посилаючись на свої джерела, публікує такий попередній список пасажирів, які зареєструвалися на рейс літака МАУ:

      • громадяни Ірану – 71;
      • громадяни Канади – 73;
      • громадяни Німеччини – 4;
      • громадяни Великобританії – 3;
      • громадяни Швеції – 8;
      • громадяни Афганістану – 6;
      • громадяни України – 2.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

      Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

      За попередніми даними, на борту перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна.

      Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

      Відео: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака

      У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви
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