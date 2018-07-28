Спасатели назвали причину обрушения общежития в Житомирской области

Предварительной причиной разрушения студенческого общежития Новочорторийского государственного аграрного техникума, что на Житомирщине, является подмывание фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами. Вследствие этого произошло проседание фундамента и частичное разрушение общежития.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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"Разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилых комнаты в третьем подъезде. Угроза другим двум подъездам отсутствует. Всего в третьем подъезде было 48 комнат. Общее количество жилых комнат в общежитии 225", – сообщили спасатели.

В общежитии разрушено 24 жилые комнаты

Сейчас проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Любарского района, на котором принято решение об ограничении доступа к месту разрушения и общежития в целом для предупреждения случаев мародерства и травмирования людей. Также принято решение создать комиссию для определения аварийности здания и принятия решения по ремонту или демонтажу 3 подъезда.

28 июля, около 6:00 часов в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области обрушилась стена общежития. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.