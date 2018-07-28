Рятувальники назвали причину обвалення гуртожитку у Житомирській області

Попередньою причиною руйнування студентського гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму, що на Житомирщині, є підмивання фундаменту будівлі ґрунтовими та дощовими водами. Внаслідок цього сталось просідання фундаменту та часткове руйнування гуртожитку.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

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"Зруйновано частину тильної стіни, бічної несучої стіни та 24 житлових кімнати у третьому під’їзді. Загроза іншим двом під’їздам відсутня. Всього в третьому під’їзді було 48 кімнат. Загальна кількість житлових кімнат у гуртожитку 225", – повідомили рятувальники.



У гуртожитку зруйновано 24 житлові кімнати

Наразі проведено позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Любарського району, на якому прийнято рішення щодо обмеження доступу до місця руйнування та гуртожитку вцілому для попередження випадків мародерства та травмування людей. Також прийнято рішення створити комісію з визначення аварійності будівлі та прийняття рішення щодо ремонту або демонтажу 3 під’їзду.

28 липня, близько 6:00 години у селі Нова Чортория Любарського району, що на Житомирщині, обвалилася стіна гуртожитку. Загиблих та травмованих внаслідок події немає.