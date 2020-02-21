Спасатели запустили онлайн-регистрацию туристов, которые собираются идти в горы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала сервис для регистрации туристов, которые планируют идти в горы. В онлайн-форме надо указать контакты участников похода, дату выхода и возвращения и маршрут.

Форма для регистрации появилась на официальном сайте ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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В ней нужно указать контакты участников туристической группы: фамилию и имя, дату рождения, адрес и телефонный номер. Кроме того, следует предоставить информацию о дате выхода и возвращения, а также описать запланированный и резервный маршруты похода.

Если в указанное время группа не выйдет на связь, спасатели отправятся на помощь.

В ГСЧС отметили, что регистрация является обязательной. Раньше сделать это можно было только по телефону или в специальном пункте регистрации.

Обратите внимание! Зарегистрироваться перед походом в горы можно здесь.



Так выглядит форма онлайн-регистрации туристов, которые собираются идти в горы / Скриншот с сайта/ГСЧС