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      Рятувальники запустили онлайн-реєстрацію туристів, які збираються іти в гори

      - Читать новость на русском
      ДСНС запустило онлайн-реєстрацію туристів, які збираються іти в гори / kuluarpohod.com

      Державна служба з надзвичайних ситуацій створила сервіс для реєстрації туристів, які планують іти в гори. В онлайн-формі треба вказати контакти учасників походу, дату виходу та повернення і маршрут.

      Форма для реєстрації з'явилася на офіційному сайті ДСНС України у Закарпатській області.

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      У ній потрібно зазначити контакти учасників туристичної групи: прізвище та ім’я, дату народження, адресу та телефонний номер. Крім того, слід надати інформацію щодо дати виходу й повернення, а також описати запланований та резервний маршрути походу.

      Якщо у вказаний час група не вийде на зв’язок, рятувальники вирушать на допомогу.

      У ДСНС наголосили, що реєстрація є обов’язковою. Раніше зробити це можна було лише телефоном або у спеціальному пункті реєстрації.

      Зверніть увагу! Зареєструватися перед походом у гори можна тут.

      дснс
      Так виглядає форма онлайн-реєстрації туристів, які збираються іти в гори / Скріншот зі сайту ДСНС

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Подорожі Карпати ДСНС
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