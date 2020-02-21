Рятувальники запустили онлайн-реєстрацію туристів, які збираються іти в гори

Державна служба з надзвичайних ситуацій створила сервіс для реєстрації туристів, які планують іти в гори. В онлайн-формі треба вказати контакти учасників походу, дату виходу та повернення і маршрут.

Форма для реєстрації з'явилася на офіційному сайті ДСНС України у Закарпатській області.

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У ній потрібно зазначити контакти учасників туристичної групи: прізвище та ім’я, дату народження, адресу та телефонний номер. Крім того, слід надати інформацію щодо дати виходу й повернення, а також описати запланований та резервний маршрути походу.

Якщо у вказаний час група не вийде на зв’язок, рятувальники вирушать на допомогу.

У ДСНС наголосили, що реєстрація є обов’язковою. Раніше зробити це можна було лише телефоном або у спеціальному пункті реєстрації.

Зверніть увагу! Зареєструватися перед походом у гори можна тут.



Так виглядає форма онлайн-реєстрації туристів, які збираються іти в гори / Скріншот зі сайту ДСНС