Спасателям удалось потушить крупнейший очаг пожара на Житомирщине

Пожарные ликвидировали крупнейший очаг возгорания в Житомирской области. Он находился в Овручском районе на участке Выступовичи – Жолудивка.

Полностью потушить тлеющий травяной настил и пеньки там удалось 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Также спасатели добавляют, что сейчас ситуация с пожарами в Житомирской области контролируется. В частности, 27 апреля пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества удалось ликвидировать.

В Овручском районе между тем продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское). А в Олевском районе проводятся мероприятия по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны и Пояски).

Пожары в Житомирской области тушат более полутысячи человек и 95 единиц техники (от ГСЧС 60 человек и 15 единиц техники).

Тушение пожаров на Житомирщине: видео

Что известно о масштабном пожаре на Житомирщине

Наряду с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля начался лесной пожар. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.

По состоянию на утро 17 апреля к ликвидации последствий пожара было привлечено более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе авиации – 3 самолета Ан-32П.

В общем за 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им усложняли мощные ветры.

В Островах пожар из-за сильного ветра быстро перекинулся к жилым домам. Когда 47-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, обжег себе руки.

По состоянию на 27 апреля пожарные продолжают тушить очаги тления.

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что скорее всего, возгорание произошло из-за падения дерева на линию электропередач. Способствовал быстрому распространению огня сильный ветер и захламленность лесов.

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