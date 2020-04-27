Спасателям удалось потушить крупнейший очаг пожара на Житомирщине
Пожарные ликвидировали крупнейший очаг возгорания в Житомирской области. Он находился в Овручском районе на участке Выступовичи – Жолудивка.
Полностью потушить тлеющий травяной настил и пеньки там удалось 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Также спасатели добавляют, что сейчас ситуация с пожарами в Житомирской области контролируется. В частности, 27 апреля пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества удалось ликвидировать.
В Овручском районе между тем продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское). А в Олевском районе проводятся мероприятия по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны и Пояски).
Пожары в Житомирской области тушат более полутысячи человек и 95 единиц техники (от ГСЧС 60 человек и 15 единиц техники).
Тушение пожаров на Житомирщине: видео
Что известно о масштабном пожаре на Житомирщине
- Наряду с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля начался лесной пожар. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.
- По состоянию на утро 17 апреля к ликвидации последствий пожара было привлечено более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе авиации – 3 самолета Ан-32П.
- В общем за 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им усложняли мощные ветры.
- В Островах пожар из-за сильного ветра быстро перекинулся к жилым домам. Когда 47-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, обжег себе руки.
- По состоянию на 27 апреля пожарные продолжают тушить очаги тления.
- Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что скорее всего, возгорание произошло из-за падения дерева на линию электропередач. Способствовал быстрому распространению огня сильный ветер и захламленность лесов.
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