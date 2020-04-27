Рятувальникам вдалося загасити найбільший осередок пожежі на Житомирщині

Пожежники ліквідували найбільший осередок займання у Житомирській області. Він був розташований в Овруцькому районі на ділянці Виступовичі – Жолудівка.

Повністю загасити тліючий трав’яний настил та пеньки там вдалося 26 квітня. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Головне Пожежа в Житомирській області: гасіння окремих осередків продовжується – карта, фото і відео

Також рятувальники додають, що зараз ситуація з пожежами на Житомирщині контрольована. Зокрема, 27 квітня пожежу лісової підстилки поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва вдалося ліквідувати.

В Овруцькому районі тим часом продовжуються роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе). А в Олевському районі здійснюються заходи щодо ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни та Пояски).

Пожежі на Житомирщині гасять понад пів тисячі осіб та 95 одиниць техніки (від ДСНС 60 осіб та 15 одиниць техніки).

Гасіння пожеж на Житомирщині: відео

Що відомо про масштабну пожежу на Житомирщині

Поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.

Станом на ранок 17 квітня до ліквідації наслідків пожежі було залучено понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.

Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнювали потужні вітри.

В Островах пожежа через сильний вітер швидко перекинулася до житлових будинків. Коли 47-річний чоловік намагався самотужки загасити вогонь, обпік собі руки.

Станом на 27 квітня пожежники продовжують гасити осередки тління.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що найімовірніше, спалах стався через падіння дерева на лінію електропередач. Сприяв швидкому поширенню вогню сильний вітер і захаращеність лісів.

Це цікаво! Саме дим від пожеж на Житомирщині, за словами глави МВС Авакова, є причиною забрудненого повітря у Києві.