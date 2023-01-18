Прежде всего в обращении Зеленский сделал акцент на жуткой авиакатастрофе в Броварах. Она произошла утром 18 января. Глава государства отметил, что спасательная операция продолжалась почти девять часов.

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В Броварах были привлечены сотни человек

По его словам, на месте падения вертолета были привлечены сотни человек. Они занимались тушением пожара, поиском и спасением раненых. Речь идет о спасателях, сотрудниках полиции, бойцах Нацгвардии, медиках, психологах, а также сотрудниках СБУ.

Я благодарю всех, кто сегодня был привлечен к этой спасательной операции. Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Спасибо за четкие действия, за выводы детей. Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров, которые помогали и детям, и раненым,

– добавил он.

Глава государства отметил, что ранения получили 25 человек. Среди них – 11 маленьких украинцев. Также известно о 14 погибших, в том числе – 1 ребенке. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

В то же время президент отметил, что СБУ возбудила уголовное производство. Также оперативно было принято решение, связанное с руководством МВД. Напомним, что во время авиакатастрофы погибли глава ведомства, а также его заместители.

Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию,

– добавил президент.

Ситуация на фронте остается сложной

Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжает быть на связи с военными. По его словам, ситуация на фронте тяжелая. Эпицентр самых жестоких и принципиальных боев – Донбасс. Как отмечает глава государства, наблюдается наращивание количества обстрелов, а также попытки наступать со стороны оккупантов.

Отдельно он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады, а также 36-й отдельной бригады морской пехоты. Их защитники очень эффективно поражают врага, а также демонстрируют устойчивость на Донбассе.

Украина получит больше помощи

По словам Владимира Зеленского, 18 января в Канаде объявили о новом мощном пакете оборонной помощи. В него будут входить также бронемашины, в которых наше войско очень нуждается.

"Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", – добавил он.

Глава государства напомнил и о своем выступлении в Давосе. Он отметил, что месседж от нашего государства очень простой, а также честный. Речь идет о том, что свободный мир "не имеет возможности медлить".

Знаю, что в ближайшее время будут новые и действительно нужные шаги в поддержку нашей обороны. Сделаем все, чтобы таких шагов было столько, сколько необходимо для поражения террористов.

– подчеркнул он.

По этой ссылке вы можете ознакомиться с основными тезисами выступления Зеленского в Давосе. Глава государства не только поблагодарил международных партнеров. Он также предупредил, что Россия готовится к реваншу.