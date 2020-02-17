Спасение исторического памятника: чем уникален иконостас "Голгофа"

На Ровенщине столетний иконостас "Голгофа" требует немедленной реставрации. Как сохранить уникальную историческую достопримечательность, узнавали корреспонденты 24 канала.

Главная ценность Свято-Георгиевской церкви – иконостас "Голгофа", который размещен на фасаде храма. Созданный в 1915 году художником Иваном Ижакевичем.

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"Общая площадь картины более 50 квадратных метров, то есть она была нарисована на отдельных листах и ​​скреплена уже здесь на фасаде Георгиевского храма. Листья вырезались и набивались на деревянные дощечки", – рассказал генеральный директор национального историко-мемориального заповедника Леонид Галабуз.

Но со временем стенопись начала разрушаться, а на месте рисунка появились ржавчина и грибок. Сейчас из-за погоды и времени потеряно более 50% картины.



Иконостас "Голгофа"

Историки говорят, что роспись необходимо сохранить, так как она уникальна для украинской архитектуры. Это первый иконостас, который находится не в середине храма, а снаружи. Аналогов этому в Украине нет.

Реставрировать иконостас пообещали в министерстве культуры еще два года назад. Тогда предусмотрели на это 8 миллионов гривен, но средств до сих пор нет. Впрочем, по подсчетам реставраторов, на восстановление полотна необходимо почти втрое меньше денег.

Для того, чтобы его реставрировать по данному проекту необходимо до 3 миллионов гривен,

– рассказал директор национального историко-мемориального заповедника Леонид Галабуз.

До тех пор, пока не начнут реставрацию, специалисты советуют забрать иконостас с фасада церкви частями и перенести в закрытое помещение, тогда изображение не будет дальше не портиться. А на его месте можно создать копию мозаики.