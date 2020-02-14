Румынская церковь согласилась с предоставлением автокефалии ПЦУ

Румынская православная церковь считает законным предоставление Православной церкви Украины Томосу об автокефалии от Вселенского патриархата. В то же время она выступает за консенсус между Константинополем и Московским патриархатом.

Соответствующее решение принял Синод Румынской церкви на прошлом заседании, пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.

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Свящослужители решили, что они изначально согласны с предоставлением автокефалии ПЦУ, но Вселенский и Московский патриархаты должны достичь согласия относительно спорных вопросов. По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу относительно украинского вопроса в Аммане, которая состоится в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово", – говорится в заявлении Синода.

Заметим, Румынскую церковь на всеправославной встрече будет представлять не патриарх Даниил, а епископы.

Кто уже признал ПЦУ?

Накануне Рождественских праздников в январе 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

Сначала другие Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года. Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

Как РПЦ препятствует становлению ПЦУ?Россия и Российская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины.



Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.



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