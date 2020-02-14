12:57
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Румынская церковь согласилась с предоставлением автокефалии ПЦУ

      0 Читати новину українською
      Румынская церковь признала законным предоставление автокефалии ПЦУ / romfea.gr

      Румынская православная церковь считает законным предоставление Православной церкви Украины Томосу об автокефалии от Вселенского патриархата. В то же время она выступает за консенсус между Константинополем и Московским патриархатом.

      Соответствующее решение принял Синод Румынской церкви на прошлом заседании, пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.

      Интересно: ПЦУ официально в списке автокефальных церквей: епископы МП потеряли титулы

      Свящослужители решили, что они изначально согласны с предоставлением автокефалии ПЦУ, но Вселенский и Московский патриархаты должны достичь согласия относительно спорных вопросов. По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу относительно украинского вопроса в Аммане, которая состоится в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

      "Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово", – говорится в заявлении Синода.

      Заметим, Румынскую церковь на всеправославной встрече будет представлять не патриарх Даниил, а епископы.

      Кто уже признал ПЦУ?

      Накануне Рождественских праздников в январе 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

      Сначала другие Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года. Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

      Как РПЦ препятствует становлению ПЦУ?Россия и Российская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины.

      Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

      перехід громад УПЦ МП до ПЦУ
      Сколько общин перешло в ПЦУ / Инфографика 24 канал

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      114453
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Вселенський патриархат УПЦ МП Томос Религия Православная церковь Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 96
      сегодня , 09:20 Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт
      Анатолій Максимов 154
      сегодня , 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 882
      сегодня , 08:40 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      434
      сегодня , 06:53 К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
      1654
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук