Румунська церква погодилася з наданням автокефалії ПЦУ

Румунська православна церква вважає законним надання Православній церкві України Томосу про автокефалію від Вселенського патріархату. Водночас вона виступає за консенсус між Константинополем і Московським патріархатом.

Відповідне рішення прийняв Синод Румунської церкви на минулому засіданні, пише грецьке агентство церковних новин Romfea.

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Свящослужителі вирішили, що вони від початку згодні з наданням автокефалії ПЦУ, але Вселенський та Московський патріархати мають досягти згоди у спірних питаннях. З цієї причини Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.

"Участь Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", – йдеться в заяві Синоду.

Зауважимо, Румунську церкву на всеправославномій зустрічу буде представляти не патріарх Даниїл, а єпископи.

Хто вже визнав ПЦУ?

Напередодні Різдвяних свят у січні 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена Православна церква України.

Спочатку інші Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Елладська православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року. Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.

Як РПЦ перешкоджає становленню ПЦУ?Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України.



Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.



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