Порятунок історичної пам'ятки: чим унікальний іконостас "Голгофа"

На Рівненщині столітній іконостас "Голгофа" потребує негайної реставрації. Як зберегти унікальну історичну пам'ятку, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Головна цінність Свято-Георгіївської церкви — іконостас "Голгофа", який розміщений на фасаді храму. Створений у 1915 році художником Іваном Їжакевичем.

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"Загальна площа картини понад 50 метрів квадратних, тобто вона була намальована на окремих листах і скріплена вже тут на фасаді Георгіївського храму. Листи вирізалися і набивались на дерев’яні дощечки", – розповів генеральний директор національного історико-меморіального заповідника Леонід Галабуз.

Та з часом стінопис почав руйнуватися, а на місці малюнку з'явилися іржа та грибок. Нині через погоду та час втрачено понад 50% картини.



Іконостас "Голгофа"

Історики кажуть, що розпис необхідно зберегти, тому що він унікальний для української архітектури. Це перший іконостас, який знаходиться не в середині храму, а ззовні. Аналогів цьому в Україні немає.

Реставрувати іконостас пообіцяли у міністерстві культури ще два роки тому. Тоді передбачили на це 8 мільйонів гривень, але коштів і досі немає. Втім за підрахунками реставраторів, на відновлення полотна необхідно майже втричі менше грошей.

Для того, щоб її реставрувати по даному проєкту необхідно до 3 мільйонів гривень,

– розповів директор національного історико-меморіального заповідника Леонід Галабуз.

До тих пір, поки не почнуть реставрацію, фахівці радять забрати іконостас з фасаду церкви частинами і перенести у закрите приміщення, тоді зображення далі не псуватиметься. А на його місці можна створити копію мозаїки.