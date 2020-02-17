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      Порятунок історичної пам'ятки: чим унікальний іконостас "Голгофа"

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      На Рівненщині столітній іконостас "Голгофа" потребує негайної реставрації. Як зберегти унікальну історичну пам'ятку, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Головна цінність Свято-Георгіївської церкви — іконостас "Голгофа", який розміщений на фасаді храму. Створений у 1915 році художником Іваном Їжакевичем.

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      "Загальна площа картини понад 50 метрів квадратних, тобто вона була намальована на окремих листах і скріплена вже тут на фасаді Георгіївського храму. Листи вирізалися і набивались на дерев’яні дощечки", – розповів генеральний директор національного історико-меморіального заповідника Леонід Галабуз.

      Та з часом стінопис почав руйнуватися, а на місці малюнку з'явилися іржа та грибок. Нині через погоду та час втрачено понад 50% картини. 


      Іконостас "Голгофа"

      Історики кажуть, що розпис необхідно зберегти, тому що він унікальний для української архітектури. Це перший іконостас, який знаходиться не в середині храму, а ззовні. Аналогів цьому в Україні немає.

      Реставрувати іконостас пообіцяли у міністерстві культури ще два роки тому. Тоді передбачили на це 8 мільйонів гривень, але коштів і досі немає. Втім за підрахунками реставраторів, на відновлення полотна необхідно майже втричі менше грошей.

      Для того, щоб її реставрувати по даному проєкту необхідно до 3 мільйонів гривень,
      – розповів директор національного історико-меморіального заповідника Леонід Галабуз.

      До тих пір, поки не почнуть реставрацію, фахівці радять забрати іконостас з фасаду церкви частинами і перенести у закрите приміщення, тоді зображення далі не псуватиметься. А на його місці можна створити копію мозаїки.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Релігія Рівне
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