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      Спасение ребенка в Испании: власти начали расследование о законности колодца

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      Спасение ребенка в Испании
      Спасение ребенка в Испании / Фото из открытых источников

      В Испании начали расследование в отношении законности узкой скважины, в которую на прошлой неделе упал двухлетний мальчик Юлен.

      Об этом сообщает Associated Press.

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      Проверять законность узкого колодца будет гражданская гвардия Испании.

      Власть продолжает проводить спасательную операцию рядом со скважиной глубиной 110 метров, в которую, как полагают, мальчик упал. С 13 января с Юленом не было контакта.

      Спасательные команды пытаются добраться до мальчика, сверля шахту параллельно скважине. Затем специалисты по горному спасению надеются спуститься в шахту и вырыть горизонтальный тоннель к месту, где, как считается, находится ребенок.

      Власть Малаги утверждает, что инженерам нужно больше времени, чтобы расширить вырытое отверстие.

      Теги: Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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