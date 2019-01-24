Спасение ребенка в Испании: власти начали расследование о законности колодца

В Испании начали расследование в отношении законности узкой скважины, в которую на прошлой неделе упал двухлетний мальчик Юлен.

Об этом сообщает Associated Press.

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Проверять законность узкого колодца будет гражданская гвардия Испании.

Власть продолжает проводить спасательную операцию рядом со скважиной глубиной 110 метров, в которую, как полагают, мальчик упал. С 13 января с Юленом не было контакта.

Спасательные команды пытаются добраться до мальчика, сверля шахту параллельно скважине. Затем специалисты по горному спасению надеются спуститься в шахту и вырыть горизонтальный тоннель к месту, где, как считается, находится ребенок.

Власть Малаги утверждает, что инженерам нужно больше времени, чтобы расширить вырытое отверстие.