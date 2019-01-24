Порятунок дитини в Іспанії: влада почала розслідування про законність колодязя

В Іспанії почали розслідування щодо законності вузької свердловини, у яку минулого тижня впав дворічний хлопчик Юлен.

Про повідомляє Associated Press.

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Перевіряти законність вузького колодязя буде цивільна гвардія Іспанії.

Влада продовжує проводити рятувальну операцію поруч зі свердловиною завглибшки 110 метрів, у яку, як вважають, хлопчик впав. З 13 січня із Юленом не було контакту.

Рятувальні команди намагаються дістатися до хлопчика, свердлячи шахту паралельно до свердловини. Потім фахівці з гірського порятунку сподіваються спуститися в шахту і вирити горизонтальний тунель до місця, де, як вважається, знаходиться дитина.