Порятунок дитини в Іспанії: влада почала розслідування про законність колодязя
В Іспанії почали розслідування щодо законності вузької свердловини, у яку минулого тижня впав дворічний хлопчик Юлен.
Про повідомляє Associated Press.
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Перевіряти законність вузького колодязя буде цивільна гвардія Іспанії.
Влада продовжує проводити рятувальну операцію поруч зі свердловиною завглибшки 110 метрів, у яку, як вважають, хлопчик впав. З 13 січня із Юленом не було контакту.
Рятувальні команди намагаються дістатися до хлопчика, свердлячи шахту паралельно до свердловини. Потім фахівці з гірського порятунку сподіваються спуститися в шахту і вирити горизонтальний тунель до місця, де, як вважається, знаходиться дитина.
Джерело: 24 Канал
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