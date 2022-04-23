Это касается и пожилых людей. Так, спасатели Хмельницкой области эвакуировали десятки пожилых украинцев с Востока, подарив им надежду на мирную жизнь.

Заметьте Эвакуация из Мариуполя таки состоится: начало в 12:00

Десятки пожилых украинцев эвакуировали с Востока

Они прибыли в Хмельницкий с Востока эвакуационным рейсом, организованным Укрзализныцей.

Для пожилых людей — это спасенная надежда на продолжение мирной жизни. Ведь большинство из них остались без родных и наедине с войной, которая беспощадна к возрасту, или к полу,

– говорится в сообщении.

Многих выносили на руках и силами медиков скорой помощи направляли в места временного пребывания.

Как проходила эвакуация / Фото МВД Украины

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