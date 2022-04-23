Это касается и пожилых людей. Так, спасатели Хмельницкой области эвакуировали десятки пожилых украинцев с Востока, подарив им надежду на мирную жизнь.
Заметьте Эвакуация из Мариуполя таки состоится: начало в 12:00
Десятки пожилых украинцев эвакуировали с Востока
Они прибыли в Хмельницкий с Востока эвакуационным рейсом, организованным Укрзализныцей.
Для пожилых людей — это спасенная надежда на продолжение мирной жизни. Ведь большинство из них остались без родных и наедине с войной, которая беспощадна к возрасту, или к полу,
– говорится в сообщении.
Многих выносили на руках и силами медиков скорой помощи направляли в места временного пребывания.
Как проходила эвакуация / Фото МВД Украины
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