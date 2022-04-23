Це стосується й людей похилого віку. Так, рятувальники Хмельниччини евакуювали десятки літніх українців зі Сходу, подарувавши їм надію на мирне життя.

Зауважте Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00

Десятки літніх українців евакуювали зі Сходу

Вони прибули до Хмельницького зі Сходу евакуаційним рейсом, організованим Укрзалізницею.

Для людей похилого віку — це врятована надія на продовження мирного життя. Адже більшість з них залишилися без рідних та сам-на-сам із війною, яка нещадна ні до віку, ні до статі,

– йдеться у повідомленні.

Багатьох виносили на руках та силами медиків швидкої допомоги направляли у місця тимчасового перебування.

Як проходила евакуація / Фото МВС України

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 22 квітня: дивіться відео