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      Спасет ли нардепов обжалование в суде решения о роспуске Рады: объяснение эксперта

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      Андрей Парубий намерен обжаловать решение Зеленского
      Андрей Парубий намерен обжаловать решение Зеленского / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Однако председатель парламента Андрей Парубий отметил, что это решение будет обжаловано в Конституционном суде Украины. Рассказываем, поможет ли это депутатам.

      Кандидат юридических наук, адвокат Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу уверяет: вероятность решения КСУ в пользу Парубия и действующей Рады – нулевая. Не потому что нет оснований, а именно из-за политической ангажированности органа:

      Конституционный суд – не юридический, а чисто политический орган, который отвечает на политические нужды правящей верхушки. Последний раз это было во время отмены статьи о незаконном обогащении – абсолютно лживое решение. Ясно, что оно было продиктовано интересами чиновников, которые не хотели отвечать за свои поступки и коррупционные деяния. Поэтому я не сомневаюсь, что это обращение будет отклонено и обоснуют, что все правильно.

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      Указ о роспуске Верховной Рады можно считать недействительным хотя бы из тех позиций, что не прошло 30 дней с момента официального объявления о распаде коалиции. Очевидно, именно на это будет ссылаться Парубий и депутаты при обращении в Конституционный суд. Для этого, кстати, нужно набрать достаточно подписей народных избранников. И, по словам эксперта, это будет сделано.

      Думаю те, кто подпишется, не будут иметь больших надежд на успех. Но они сделают это, чтобы обозначить свою оппозицию к Зеленскому и убеждение, что он действует неконституционно,
      – пояснил юрист.

      Эксперт добавляет, что с юридической точки зрения вопрос спорный и здесь зависит от того, какую бы позицию занял суд, если бы он руководствовался толкованием закона. Встал бы на позицию, что нужно было формальное объявление о роспуске коалиции, или на то, что новая коалиция в 2016 году не была оформлена должным образом после распада предыдущей? То есть не было списка депутатов, которые в нее входят, установленного судебным решением.

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      Поэтому, если говорить о прогнозах, Василий Мирошниченко уверен: никаких сомнений нет, что выборы состоятся 21 июля.

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      Когда состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду

      Может ли Зеленский распустить Верховную Раду?​
      Президент не может распустить Раду, если идет процесс формирования коалиции (что, по сути, происходит с 17 мая после того, как из нее вышел "Народный фронт") или если до завершения каденции парламента осталось полгода (то есть до 27 мая).

      Также президент имеет право досрочно прекратить полномочия ВРУ, в том числе если в течение 30 дней там не формируется коалиция. При этом только одного указа президента достаточно для того, чтобы считать обстоятельство "отсутствия коалиции" правдивым. Согласно действующему законодательству, именно президент в своем указе может установить, как долго нет коалиции. А Владимир Зеленский считает, что ее не существует уже два года.

      Также, согласно действующему законодательству, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. То есть избирательный процесс должен начаться уже со следующего дня после опубликования указа Зеленского о роспуске Рады.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Конституционный суд Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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