Чи врятує нардепів оскарження в суді рішення про розпуск Ради: пояснення експерта

Президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Проте голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що це рішення буде оскаржене у Конституційному суді України. Розповідаємо, чи допоможе це депутатам.

Кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу запевняє: ймовірність рішення КСУ на користь Парубія та чинної Ради – нульова. Не тому що немає підстав, а саме через політичну заангажованість органу:

Конституційний суд – не юридичний, а чисто політичний орган, який відповідає на політичні потреби правлячої верхівки. Останній раз це було під час скасування статті про незаконне збагачення – абсолютно брехливе рішення. Ясно, що воно було продиктовано інтересами чиновників, які не хотіли відповідати за свої вчинки і корупційні діяння. Тому я не сумніваюся, що це звернення буде відхилено і обгрунтують, що все правильно.

Читайте також: Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

Указ про розпуск Верховної Ради можна визнавати недійсним хоча б з тих позицій, що не пройшло 30 днів з моменту офіційного оголошення про розпад коаліції. Очевидно, саме на це буде посилатися Парубій та депутати при зверненні до Конституційного суду. Для цього, до речі, потрібно набрати достатньо підписів народних обранців. І, за словами експерта, це буде зроблено.

Думаю ті, хто підпишеться, не будуть мати великих надій на успіх. Але вони зроблять це, щоб позначити свою опозицію до Зеленського і переконання, що він діє неконституційно,

– пояснив юрист.

Експерт додає, що з юридичної точки зору питання спірне і тут залежить від того, яку б позицію зайняв суд, якби він керувався тлумаченням закону. Чи став би на позицію, що потрібно було формальне оголошення про розпуск коаліції, чи на ту, що нова коаліція в 2016 році не була оформлена належним чином після розпаду попередньої? Тобто не було списку депутатів, які до неї входять, що встановлено судовим рішенням.

Читайте також: Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

Тому, якщо говорити про прогнози, Василь Мірошниченко переконаний: жодних сумнівів немає, що вибори відбудуться 21 липня.



Коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради

Чи може Зеленський розпустити Верховну Раду?Президент не може розпустити Раду, якщо йде процес формування коаліції (що, по суті, відбувається з 17 травня після того, як з неї вийшов "Народний фронт") або якщо до завершення каденції парламенту залишилося півроку (тобто до 27 травня).



Так само президент має право достроково припинити повноваження ВРУ, у тому числі якщо протягом 30 днів там не формується коаліція. При цьому лише одного указу президента достатньо для того, щоб вважати обставину "відсутності коаліції" правдивою. Відповідно до чинного законодавства, саме президент у своєму указі може встановити, як довго немає коаліції. А Володимир Зеленський вважає, що її не існує вже два роки.



Також, згідно з чинним законодавством, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Тобто виборчий процес повинен початися уже з наступного дня після опублікування указу Зеленського про розпуск Ради.