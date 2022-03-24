Спасибо большое: российские пропагандисты помогли уничтожить корабль "Орск" в Бердянске

24 марта 2022 , 14:54
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Сергей Дейнеко

Госпогранслужба поблагодарила пропагандистов за детальный репортаж из Бердянска о корабле "Орск". Они случайно помогли его уничтожить.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поблагодарил пропагандиста Валентина Гвоздева из телеканала "Звезда" за чрезвычайно подробный телевизионный сюжет о десантном корабле "Орск", который недавно приплыл к временно оккупированному Бердянску. Эта информация помогла ВСУ уничтожить корабль.

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Господин Дейнеко отметил, что пропагандист Гвоздев победил в конкурсе от Госпогранслужбы.

За это он получает пограничное отличие в конкурсе «Изумрудная лира», целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины. Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины", – в шутку утверждает Сергей Дейнеко.

По его словам, были и другие пропагандисты, которые помогли своими сюжетами, но вклад Гвоздева самый большой!

 

Напомним, ВСУ нанесли удар по большим десантным кораблям во временно оккупированном порту Бердянска утром 24 марта. Кроме уничтожения "Орска", как отмечают в Запорожской ОВА, удалось повредить еще 2 вражеских корабля. Также горел резервуар 3 тысяч тонн топлива и боеприпасы.

Большой десантный корабль "Орск" был построен в 1968 году. Туда вмещается до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей и 300 – 400 десантников. После уничтожения "Орска", в России осталось еще три корабля такого типа.

Смотрите видео об уничтожении десантного корабля "Орск" в порту Бердянска

 

Автор: Петро Синєокий