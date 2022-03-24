Спасибо большое: российские пропагандисты помогли уничтожить корабль "Орск" в Бердянске

Госпогранслужба поблагодарила пропагандистов за детальный репортаж из Бердянска о корабле "Орск". Они случайно помогли его уничтожить.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поблагодарил пропагандиста Валентина Гвоздева из телеканала "Звезда" за чрезвычайно подробный телевизионный сюжет о десантном корабле "Орск", который недавно приплыл к временно оккупированному Бердянску. Эта информация помогла ВСУ уничтожить корабль.

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Господин Дейнеко отметил, что пропагандист Гвоздев победил в конкурсе от Госпогранслужбы.

За это он получает пограничное отличие в конкурсе «Изумрудная лира», целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины. Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины", – в шутку утверждает Сергей Дейнеко.

По его словам, были и другие пропагандисты, которые помогли своими сюжетами, но вклад Гвоздева – самый большой!

Напомним, ВСУ нанесли удар по большим десантным кораблям во временно оккупированном порту Бердянска утром 24 марта. Кроме уничтожения "Орска", как отмечают в Запорожской ОВА, удалось повредить еще 2 вражеских корабля. Также горел резервуар 3 тысяч тонн топлива и боеприпасы.

Большой десантный корабль "Орск" был построен в 1968 году. Туда вмещается до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей и 300 – 400 десантников. После уничтожения "Орска", в России осталось еще три корабля такого типа.

Смотрите видео об уничтожении десантного корабля "Орск" в порту Бердянска