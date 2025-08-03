В воскресенье, 3 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к украинским защитникам с благодарностью и словами поддержки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский в поздравлении?

Сегодня, 3 июля, в Украине отмечают День Воздушных сил. По этому случаю Зеленский поздравил украинских защитников.

День нашей благодарности каждому и каждой, кто отражает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто ежедневно и каждую ночь борется против российского террора,

– говорится в сообщении.

Поздравление Зеленского с Днем Воздушных сил: смотрите видео

Президент поблагодарил не только пилотов, но и инженеров, техническому персоналу, зенитчикам, инструкторам, всем, кто помогает и "людям, которые показывают результат в защите Украины".

"Вечное уважение и память всем нашим воинам, которые не вернулись с заданий и погибли, защищая жизнь", – добавил президент.

Также в своих соцсетях слова благодарности защитникам неба выразили председатель ОП Андрей Ермак, Сухопутные войска, бывший главнокомандующий Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный и министр обороны Денис Шмыгаль.