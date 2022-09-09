В ГСЧС отмечали, что причин для паники нет, но особый звук оповещения испугал многих. Реакцией на сигнал украинцы поделились в соцсетях , сообщает 24 канал.

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Как отреагировали украинцы на сигнал от ГСЧС

Кто-то слишком переволновался из-за звука оповещения. Пользователи в соцсетях говорят, что чуть не получили инфаркт. Также люди интересуются, всегда ли звук сигнала будет столь громким, и в каких случаях спасатели будут таким образом информировать общество.

Спасибо ГСЧС за инфаркт,

– мнение многих украинцев после нового сигнала от спасателей.



Уведомления от ГСЧС / Фото "Инсайдер UA"

Как ГСЧС тестировала новую систему оповещения: смотрите видео



Люди шокированы новым извещением от ГСЧС / Фото из соцсетей

Украинцы просят сообщить ГСЧС, что сигнал работает.



Реакция людей в соцсетях / Facebook Valerii Kyselov

Уведомление ГСЧС с его звуком может послужить рекламой лекарства для сердца,

– комментируют украинцы.



Реакция украинцев на сигнал / Фото из соцсетей





Как испугались люди из-за звука оповещения / Фото из соцсетей

Как работает новая система оповещения

Заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш рассказал, что тестирование новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов началось 7 сентября. Он отметил, что система работает путём передачи информации через служебные каналы связи мобильных операторов.

ГСЧС пересылает сообщения абонентам, которые находятся в зоне работы мобильных станций, используя сети мобильных операторов и их базовые станции. Кроме того, уведомление поступает очень быстро.



Как выглядит оповещение от ГСЧС / Фото из соцсетей

В каких областях будут срабатывать сигналы

Сообщения будут поступать только жителям тех областей, где не ведутся активные боевые действия, в частности:

Винницкой,

Волынский,

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Киевской,

Львовской,

Одесской,

Полтавской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой,

Черниговской областях,

в Киеве.