У ДСНС наголошували, що причин для паніки немає, але особливий звук сповіщення налякав багатьох. Реакцією на сигнал українці поділилися у соцмережах, повідомляє 24 канал.
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Як відреагували українці на сигнал від ДСНС
Хтось аж занадто перехвилювався через звук сповіщення. Користувачі у соцмережах говорять, що ледь не отримали інфаркт. Також люди цікавляться, чи завжди звук сигналу буде настільки гучним, та в яких саме випадках рятувальники інформуватимуть таким чином суспільство.
Дякую ДСНС за інфаркт,
— думка багатьох українців після нового сигналу від рятувальників.
Сповіщення від ДСНС / Фото "Інсайдер UA"
Як ДСНС тестувала нову систему оповіщення: дивіться відео
Люди шоковані новим сповіщенням від ДСНС / Фото з соцмереж
Українці просять повідомити ДСНС, що сигнал таки працює.
Реакція людей у соцмережах / Facebook Valerii Kyselov
Сповіщення ДСНС з його звуком може послугувати рекламою ліків для серця,
– коментують українці.
Реакція українців на сигнал / Фото з соцмереж
Як налякалися люди через звук сповіщення / Фото з соцмереж
Як працює нова система оповіщення
Заступник голови ДСНС України Роман Примуш розповів, що тестування нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів розпочалося 7 вересня. Він зазначив, що система працює шляхом передачі інформації через службові канали зв'язку мобільних операторів.
ДСНС пересилає повідомлення абонентам, які перебувають в зоні роботи мобільних станцій, використовуючи мережі мобільних операторів та їхні базові станції. Крім того, сповіщення надходить дуже швидко.
Який вигляд має оповіщення від ДСНС / Фото з соцмереж
В яких областях спрацьовуватимуть сигнали
Повідомлення надходитимуть лише жителям тих областей, де не ведуться активні бойові дії, зокрема у:
- Вінницькій,
- Волинській,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Кіровоградській,
- Київській,
- Львівській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Чернівецькій,
- Чернігівській областях,
- Києві.