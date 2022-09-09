У ДСНС наголошували, що причин для паніки немає, але особливий звук сповіщення налякав багатьох. Реакцією на сигнал українці поділилися у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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Як відреагували українці на сигнал від ДСНС

Хтось аж занадто перехвилювався через звук сповіщення. Користувачі у соцмережах говорять, що ледь не отримали інфаркт. Також люди цікавляться, чи завжди звук сигналу буде настільки гучним, та в яких саме випадках рятувальники інформуватимуть таким чином суспільство.

Дякую ДСНС за інфаркт,
— думка багатьох українців після нового сигналу від рятувальників.


Сповіщення від ДСНС / Фото "Інсайдер UA"

Як ДСНС тестувала нову систему оповіщення: дивіться відео


Люди шоковані новим сповіщенням від ДСНС / Фото з соцмереж

Українці просять повідомити ДСНС, що сигнал таки працює.


Реакція людей у соцмережах / Facebook Valerii Kyselov

Сповіщення ДСНС з його звуком може послугувати рекламою ліків для серця,
– коментують українці.


Реакція українців на сигнал / Фото з соцмереж



Як налякалися люди через звук сповіщення / Фото з соцмереж

Як працює нова система оповіщення

Заступник голови ДСНС України Роман Примуш розповів, що тестування нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів розпочалося 7 вересня. Він зазначив, що система працює шляхом передачі інформації через службові канали зв'язку мобільних операторів.

ДСНС пересилає повідомлення абонентам, які перебувають в зоні роботи мобільних станцій, використовуючи мережі мобільних операторів та їхні базові станції. Крім того, сповіщення надходить дуже швидко.


Який вигляд має оповіщення від ДСНС / Фото з соцмереж

В яких областях спрацьовуватимуть сигнали

Повідомлення надходитимуть лише жителям тих областей, де не ведуться активні бойові дії, зокрема у:

  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Кіровоградській,
  • Київській,
  • Львівській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Черкаській,
  • Чернівецькій,
  • Чернігівській областях,
  • Києві.

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