У ДСНС наголошували, що причин для паніки немає, але особливий звук сповіщення налякав багатьох. Реакцією на сигнал українці поділилися у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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Як відреагували українці на сигнал від ДСНС

Хтось аж занадто перехвилювався через звук сповіщення. Користувачі у соцмережах говорять, що ледь не отримали інфаркт. Також люди цікавляться, чи завжди звук сигналу буде настільки гучним, та в яких саме випадках рятувальники інформуватимуть таким чином суспільство.

Дякую ДСНС за інфаркт,

— думка багатьох українців після нового сигналу від рятувальників.



Сповіщення від ДСНС / Фото "Інсайдер UA"

Як ДСНС тестувала нову систему оповіщення: дивіться відео



Люди шоковані новим сповіщенням від ДСНС / Фото з соцмереж

Українці просять повідомити ДСНС, що сигнал таки працює.



Реакція людей у соцмережах / Facebook Valerii Kyselov

Сповіщення ДСНС з його звуком може послугувати рекламою ліків для серця,

– коментують українці.



Реакція українців на сигнал / Фото з соцмереж





Як налякалися люди через звук сповіщення / Фото з соцмереж

Як працює нова система оповіщення

Заступник голови ДСНС України Роман Примуш розповів, що тестування нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів розпочалося 7 вересня. Він зазначив, що система працює шляхом передачі інформації через службові канали зв'язку мобільних операторів.

ДСНС пересилає повідомлення абонентам, які перебувають в зоні роботи мобільних станцій, використовуючи мережі мобільних операторів та їхні базові станції. Крім того, сповіщення надходить дуже швидко.



Який вигляд має оповіщення від ДСНС / Фото з соцмереж

В яких областях спрацьовуватимуть сигнали

Повідомлення надходитимуть лише жителям тих областей, де не ведуться активні бойові дії, зокрема у:

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській,

Київській,

Львівській,

Одеській,

Полтавській,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій,

Чернігівській областях,

Києві.

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