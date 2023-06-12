Глава государства отметил в своем обращении, что 12 июня провел Ставку. Ключевыми были доклады от командующих оперативных направлений, которые являются важнейшими и горячими: "Хортица" и "Таврия".

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ВСУ продолжают движение

Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно крепость наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях,

– подчеркнул президент.