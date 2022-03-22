Благодарим за поддержку 24 канала: наша борьба продолжается, а помощь еще нужна

С 24 февраля редакция 24 канала круглосуточно работает, чтобы вы, наши читатели и зрители, знали все о героической борьбе украинского народа с российскими захватчиками. Мы благодарим вас за поддержку и просим и дальше помогать нам держать информационный фронт.

Каждая ваша гривна очень ценна для нас. Мы чувствуем и видим вашу поддержку, которая позволяет нам продолжать борьбу на информационном фронте вплоть до победы.

К сожалению, из-за войны мы потеряли главный источник доходов – рекламу. А нашим работникам и их родным, многим из которых пришлось покинуть родной дом, нужны средства к существованию.

Как вы можете поддержать 24 канал

перейдите по ссылке и выберите сумму добровольного взноса, деньги можно перечислить любым удобным для вас способом оплаты – Google Pay, Apple Pay, Fondy, поддержать 24 канал можно и с помощью банковского перевода – в гривнах, долларах, евро и польских злотых.

Мы круглосуточно информируем вас о ходе войны, которую Россия развязала на нашей земле. Новости на канале, тексты на сайте, сообщения в соцсетях, стримы на ютубе – все это мы теперь создаем благодаря вашему неравнодушию к 24 каналу.

Чтобы выстоять в борьбе против фейков и пропаганды, мы нуждаемся в вашей дальнейшей поддержке. Оперативная и правдивая информация – оружие. Поддержите нас, чтобы это оружие никогда не кончилось!

Обращение коллектива 24 канала

, что обо всех поступлениях и расходах мы будем регулярно отчитываться.

Главный редактор сайта Ольга Консевич отметила, что 24 канал впервые оказался в ситуации, когда пришлось обращаться к небезразличным к судьбе Украины людям.

Сейчас сложно всем, не только журналистам, потому просить о помощи было эмоционально непросто. Волна поддержки из разных уголков мира дала нам надежду и помогла почувствовать этот мощный сигнал о том, что качественная журналистика нужна, а за правду стоит бороться.

– подчеркнула она.

Будущее Украины небезразлично для всех, кто выбрал прогрессивное развитие вместо архаики войны, человеческие жизни – вместо ненависти пропаганды. "Спасибо каждому за этот вклад – он вдохновляет", – подытожила главный редактор сайта.

Digital-директор 24-го канала Денис Зеленов обратил внимание, что команда журналистов 24-го канала уже месяц в круглосуточном режиме продолжает борьбу на информационном фронте.

Мы рассказываем правду об ужасах войны путинской России не только украинцам, но и всему миру. В течение месяца наш сайт, соцсети, YouTube и телеканал прочитали или посмотрели десятки миллионов людей во многих странах,

– рассказал он.

Зеленов добавил, что именно от 24 канала они получили важную информацию, которая сохранила людям жизнь. Кроме того, журналисты продолжают опровергать фейки кремлевской пропаганды. "Мы делаем большое дело, но нам необходима поддержка наших читателей. Сейчас мы на 100% зависим от финансовых взносов нашей аудитории и каждое пожертвование поможет нам как можно дольше вести информационную войну против России", – отметил digital-директор 24 канала.

Телеведущая Екатерина Соляр напомнила слова, которыми она каждый раз начинает эфир: "Великий народ Великой страны".

Так чувствую. Потому что именно такие вы. И это не мои слова, это слова всего мира, который вдохновляется нами. Поэтому и я хочу в очередной раз сказать всем вам спасибо. За то, что поддерживаете, за то, что вдохновляете, за то, что пишете и за то, что помогаете финансово,

– сказала ведущая.

Она подчеркнула, что помощь сейчас нужна не только славным Вооруженным Силам, но и информационному фронту: "Но ВЫ, именно ВЫ, подставили нам свое плечо, чтобы мы продолжали приходить к вам в дом и с экранов телевизоров доносить новости о достижениях Украины. Слава Украине! Слава украинским Героям! Смерть проклятым врагам! Давайте вместе продолжать вести счет времени до самоуничтожения России".

В это непростое время нас поддерживают и украинские знаменитости – Святослав Вакарчук, JULIK, Оля Цыбульская, Александр Божик, Наталка Карпа, "Антитіла", "МЕРІ", ROXOLANA. Они призывают других также помогать 24 каналу.