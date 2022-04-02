Спасибо за покой, – жители освобожденного Тростянца поблагодарили спасателей

Работники ГСЧС в городе Тростянец Сумской области делают все возможное, чтобы оказать жителям всю необходимую помощь. Именно они стали теми, к кому люди всегда могут обратиться и получить все необходимое.

Воинам ВСУ удалось освободить город Тростянец от российских оккупантов. После оккупации город находится в тяжелом состоянии, но люди не собираются покидать свой дом.

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Помощь спасателей

Жители Тростянца отметили работу своих спасателей. Даже когда продолжались боевые действия, смелые работники ГСЧС выезжали на вызовы, тушили пожары и помогали людям, когда была такая необходимость.

Сейчас город обесточен, поэтому жители приходят к спасателям с просьбой зарядить мобильные телефоны. Также работники ГСЧС помогают забрать сгоревшую вражескую технику, разбирают завалы, раздают гуманитарную помощь и делают все возможное, чтобы нуждающиеся в помощи ее получили.

Спасибо за покой. С нашими спасателями очень спокойно. Они у нас самые лучшие,

– уверяют жители.

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