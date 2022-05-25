Политик в твиттере написал, что благодарен Украинскому дому за теплый прием. Он сказал, что это был непростой день. Напомним, что война в Украине – самая главная тема нынешнего форума.
Внимание Эксгоссекретарь США Киссинджер предложил Украине уступить территории
Это был очень напряженный день в Давосе. Много встреч. Важные разговоры о Польше и нашем регионе. В конце визита я посетил Украинский дом. Спасибо за теплый прием,
– отметил Дуда.
Дуда раскритиковал Германию за слабую поддержку Украины
В кулуарах Давосского форума Анджей Дуда раскритиковал Германию за нарушение обещания по обмену танками . Как известно, правительство в Берлине пообещало Польше танки Leopard вместо существующих польских танков, поставляемых в Украину.
К слову, президент Польши недавно посетил Украину , где заверил в полной поддержке украинского народа в стремлении вступить в ЕС.
Во время выступления в Верховной Раде Анджей Дуда также рассказал, что Польша предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции.
Кратко о форуме в Давосе
- Война в Украине – самая главная тема форума этого года. В частности, Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой "плана Маршалла" для Украины.
- Financial Times включило проблему послевоенного обновления Украины в свои 5 важнейших тем, за развитием которых следует следить на Давосском форуме 2022 года.
- Впервые через 25 лет форум проходит без России. Страну-агрессорку на самое престижное экономическое событие не пригласили, более того – запретили пребывание группы на саммите.
Позорное заявление на форуме прозвучало от эксгоссекретаря США Генри Киссинджера. Он заявил, что Украина должна отдать часть территорий России, чтобы достичь мира с Россией.
Заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский выступил с мощной речью на открытии саммита , где заявил, что "грубая сила снова будет править миром, если вторжение России в Украину останется без ответа".