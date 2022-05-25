Політик у твітері написав, що вдячний Українському дому за теплий прийом. Він зауважив, що це був непростий день. Нагадаємо, що війна в Україні – найголовніша тема цьогорічного форуму.
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Це був дуже напружений день в Давосі. Багато зустрічей. Важливі розмови про Польщу та наш регіон. Наприкінці свого візиту я відвідав Український дім. Дякуємо за теплий прийом,
– зазначив Дуда.
До слова, Анджей Дуда в кулуарах Давоського форуму розкритикував Німеччину за порушення обіцянки щодо обміну танками.