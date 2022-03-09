Спасибо за вооружение: на Николаевщине россияне просто кинули танк и все оружие

На Николаевщине российские военные бросили технику и скрылись.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Теперь технику врага будут использовать украинские бойцы.

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Стоит отметить, что оккупанты теряют технику невероятными темпами. Боевики не очень тому противятся, оставляют свою технику сами.

Какая ситуация в Николаеве

Накануне мэр Александр Сенкевич сообщил, что возле Николаева продолжают накапливаться российские войска. Впрочем, враг не может подойти близко к городу, потому что по нему работает украинская артиллерия.

Оккупанты уже длительное время пытаются прорваться в Николаев, но безрезультатно. Им приходится целыми группами сдаваться в плен, чтобы выжить.

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