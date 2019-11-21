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      Спасибо, но мы сами: Зеленский прокомментировал предложения Лукашенко и Назарбаева

      97 Читати новину українською
      Беларусь и Казахстан имеют предложения и советы для Украины / Коллаж 24 канала

      Украине хватит собственных сил и средств для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе – как только такая возможность будет. Об этом заявил украинский президент Зеленский в Очакове 20 ноября.

      Во время разговора с журналистами поздно вечером вскоре после прибытия в Очаков на осмотр возвращенных Россией кораблей, Зеленский ответил на вопрос о предложениях, которые недавно звучали от президента Беларуси Лукашенко и первого президента Казахстана Назарбаева.

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      О Лукашенко и границе

      Зеленский считает, что Украине не нужна помощь других, даже таких дружеских как Беларусь стран, чтобы восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе.

      "Лукашенко, насколько я знаю и он мне это говорил, не первый раз озвучивал, что если Украине будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда нужно будет брать под контроль границу – то Беларусь обязательно поможет", – рассказал президент Украины.

      Я его поблагодарил, но я думаю, что – мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников,
      – при этом подчеркнул Зеленский.

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      Астана вместо Минска

      Недавно в СМИ обсуждали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по содействию в организации встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

      По словам Зеленского, который прокомментировал эту информацию, на самом деле Назарбаев сказал: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет".

      Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматов, в том числе к нашему главному формату – нормандскому,
      - отметил Зеленский.

      О приезде Зеленского в Очаков – подробно в материале 24 канала.

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      20 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Нормандский формат Владимир Путин Возвращение захваченных кораблей Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Александр Лукашенко Новости Беларуси Владимир Зеленский Новости Украины
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