Спасибо, но мы сами: Зеленский прокомментировал предложения Лукашенко и Назарбаева

Украине хватит собственных сил и средств для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе – как только такая возможность будет. Об этом заявил украинский президент Зеленский в Очакове 20 ноября.

Во время разговора с журналистами поздно вечером вскоре после прибытия в Очаков на осмотр возвращенных Россией кораблей, Зеленский ответил на вопрос о предложениях, которые недавно звучали от президента Беларуси Лукашенко и первого президента Казахстана Назарбаева.

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О Лукашенко и границе

Зеленский считает, что Украине не нужна помощь других, даже таких дружеских как Беларусь стран, чтобы восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе.

"Лукашенко, насколько я знаю и он мне это говорил, не первый раз озвучивал, что если Украине будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда нужно будет брать под контроль границу – то Беларусь обязательно поможет", – рассказал президент Украины.

Я его поблагодарил, но я думаю, что – мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников,

– при этом подчеркнул Зеленский.

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Астана вместо Минска

Недавно в СМИ обсуждали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по содействию в организации встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По словам Зеленского, который прокомментировал эту информацию, на самом деле Назарбаев сказал: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет".

Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматов, в том числе к нашему главному формату – нормандскому,

- отметил Зеленский.

О приезде Зеленского в Очаков – подробно в материале 24 канала.