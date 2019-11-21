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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Дякуємо, але ми самі: Зеленський прокоментував пропозиції Лукашенка та Назарбаєва

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      Білорусь та Казахстан мають пропозиції і поради для України / Колаж 24 каналу

      Україні вистачить власних сил та засобів для відновлення контролю над кордоном із Росією на Донбасі – щойно така можливість буде. Про це заявив український президент Зеленський в Очакові 20 листопада.

      Під час розмови з журналістами пізно ввечері невдовзі після прибуття до Очакова на огляд повернених Росією кораблів, Зеленський відповів на запитання щодо пропозицій, які нещодавно лунали від президента Білорусі Лукашенка та першого президента Казахстану Назарбаєва.

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      Про Лукашенка і кордон

      Зеленський вважає, що Україні не потрібна допомога інших, навіть таких дружніх як Білорусь країн, аби відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі.

      "Лукашенко, наскільки я знаю і він мені це говорив, не перший раз озвучував, що якщо Україні буде потрібна допомога з приводу кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли потрібно буде брати під контроль кордон – то Білорусь обов'язково допоможе", – розповів президент України.

      Я йому подякував, але я думаю, що – ми ж незалежна країна і у нас вистачить своїх прикордонників,
      – при цьому наголосив Зеленський.

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      Астана замість Мінська

      Нещодавно в ЗМІ обговорювали пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва щодо сприяння в організації зустрічі українського та російського лідерів Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

      За словами Зеленського, який прокоментував цю інформацію, насправді Назарбаєв сказав: "Мені здається, щоб у вас з'явилися відносини з Росією, в цілому вам потрібна зустріч тет-а-тет".

      Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення наших територій я готовий до будь-яких форматів, у тому числі до нашого головного формату – нормандського,
      – зазначив Зеленський.

      Про приїзд Зеленського до Очакова – детально у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв Повернення захоплених кораблів Володимир Путін Нормандський формат
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