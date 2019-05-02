Спасти Зе Президента: плюсы, минусы и подводные камни переезда Зеленского с Банковой

Почему новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский хочет съехать с Банковой вместе со своей администрацией и где тут могут возникнуть проблемы – разбирались журналисты 24 канала.

Госслужба охраны уверяет, что будет охранять Президента Украины независимо от того, где он решит работать. Но осторожно намекает, что переезд может вызвать, мягко говоря, немало проблем. Экс-замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив пояснил, что перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве будет стоить десятки миллионов долларов.

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Для того, чтобы понять, почему все так сложно, нужно разобраться в деталях.

Потому что не видит смысла в президентской резиденции. Еще накануне второго тура президентских выборов Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президенты с Банковой в Киеве в другое место. По его словам, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская пояснила также, что не хочет, чтобы ее муж сидел в Администрации Президента на Банковой.

Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным негативным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого дома современный музей или передать его в какой-либо университет,

– объяснила она.

Представитель команды будущего президента экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что перенести АП в другое место можно достаточно быстро, поскольку, по его словам, "переезд – это скорее символ". "Внутри команды это будет важно – оторваться от старых реалий, принципов, от стен. Если этим заняться, я думаю, мы сделаем это достаточно быстро", – сказал он.

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При этом Данилюк подчеркнул, что перенос Администрации Президента с Банковой не создаст проблем. Правда, в управлении Госохраны эту мысль не разделяют, акцентируя на том, что переезд – это и проблемы, и риски.

Речь идет не только о сохранении советских систем связи с засекреченными телефонами и переход на WhatsApp как вид "самой секретной коммуникации", о чем заявил Данилюк. Речь идет о довольно сложной организации системы безопасности. В том числе – и самого Зеленского.

Зеленский скоро станет Президентом. Зеленский скоро станет Главным военнокомандующим. Все, что он будет делать, говорить и планировать, будет иметь влияние на Украинскую державу. Поэтому его физическая и информационная безопасность непосредственно связаны с безопасностью Украины. Особенно – в условиях войны.

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Начальник государственной охраны Валерий Гелетей пояснил 24 каналу, что управление берет Зеленского под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания, как только Президент вступает в должность.

В первую очередь - это безопасность не просто Президента, а главнокомандующего, которым станет Владимир Зеленский уже в ближайшее время. Нужно понимать также, что Россия не отказывается от своих планов по реализации агрессии в отношении нашего государства. Ставка Главного военнокомандующего должна быть защищена максимально, не только с улицы, но и с воздуха... Если поступит задача по физическому уничтожению Главнокомандующего – мы должны сделать невозможным его исполнение. А, по нашим данным, такие задачи неоднократно поступали,

– подчеркнул он.

Перенести – возможно. Организовать надлежащую защиту и безопасность – тоже. Но это будет очень долго и очень дорого. Сразу по нескольким причинам:

Физическая безопасность. Это – один из главных приоритетов службы государственной охраны. Поэтому они должны понимать, в каком здании работает глава государства. "Есть негативная практика в мире. Только в США убили трех президенте. Дай Бог, чтобы Украина такого не узнала. Все те теоретические угрозы, которые существуют, нужно практически отработать. Поэтому постоянно работает и кинологическая служба, и контрснайперские пары, и предпринимается еще много мер, о которых мы говорить не можем", - пояснил он.

Механизм охраны Президента в правительственном квартале уже является хорошо отлаженным. Настолько, что Госохрана хорошо знакома со всеми жителями этого квартала.

Меры безопасности – это постоянный мониторинг маршрутов, мест его пребывания, воздуха, жителей окружающих зданий. Ничто не будет мешать посторонним лицам снять квартиру или домик напротив Администрации президента. Наработанная сегодня схема предполагает, что мы знаем всех жителей правительственного квартала. Мы не делаем ничего, что будет мешать их активной жизни. Но все они знают, что мы можем к ним постучаться в дверь и относятся к этому с пониманием. Это – специфическая тема. Но если появится кто-то, кто несет угрозу – мы сможем быстро на это отреагировать. Жители понимают специфику нашей работы, мы понимаем, что такое личное пространство и неприкосновенность жилья. Поэтому отношения с местными жителями у нас вполне добрососедские,

– рассказал Гелетей.

Кроме того, Госохрана контролирует не только людей, которые появляются возле здания АП. Она следит и за состоянием всего здания, контролирующих систем водоснабжения, электросети и системы вентиляции. Что, вспоминая историю с отравлением Скрипалей, не столь уж и лишняя предосторожность. Ну, и системы связи – тоже. Что подводит нас к следующему пункту.

Информационная безопасность. "Важно, где работает президент, как защищен его кабинет, как защищено место, где он будет проводить совещания. Заседание СНБО, например, это процесс постоянной коммуникации в режиме совершенно секретно и особой важности. Речь идет о государственной тайне. В условиях агрессии в здании, которое не защищено, будет невозможно работать", – пояснил Гелетей.

Ситуационная комната (та самая, с множеством мониторов, которые позволяют видеть и контролировать все и сразу), которая является достижением бывшего заместителя главы Администрации Президента Дмитрия Шимкива, не была простой прихотью. Как пояснил Гелетей, во время войны управлять войсками и военными операциями нужно из защищенного места.

Где есть возможность общаться, получать информацию из открытых и закрытых источников, где есть спецсвязь, где есть возможность собирать членов СНБО, и все это должно быть ограждено от доступа посторонних лиц,

– добавил он.

Речь идет не только о большом количестве "засекреченных телефонов", о которых заявил Данилюк. Речь идет о возможности, например, общаться с руководителями тех военных подразделений, которые находятся на Донбассе, и принимать оперативные решения так, чтобы враг об этом не знал. Во время войны вообще важно, чтобы враг знал о тебе как можно меньше. А для этого нужно гораздо больше дорого технического оборудования, чем "телефоны Данилюка".

Международные обязательства. Украина принимает у себя представителей мирового сообщества. По словам Гелетея, в 2018 году мы приняли 96 международных визитов. Это – государственные визиты, официальные и рабочие визиты президентов, премьер-министров, спикеров и лидеров международных организаций. Всех, кто к нам приезжает, мы должны охранять. Организация безопасности этих визитов состоит из определенных правил, которые, в том числе, включают, и роту почетного караула, и государственный церемониал. Все это, так или иначе, завязано на центре Киева и правительственном квартале. Проработать новую систему организации безопасности международных делегаций быстро и запросто не получится.

Коммуникации. Переносить куда-то саму лишь Администрацию Президента - неэффективно. Президент и его администрация не могут работать сами по себе, в изоляции от окружающего мира. То есть, опыт экс-президента Виктора Януковича показывает что, конечно, может. Просто это плохо заканчивается.

Правительственный квартал – это не только Администрация президента. Это и админздание Кабинета министров, и Верховная Рада, и парламентские комитеты, и Национальный банк. Это – взаимосвязанные вещи, работники всех этих органов постоянно контактируют между собой и постоянно передвигаются из одного здания в другое. Система защиты правительственной безопасности, это – не только те патрульные, которых мы видим. Это еще и оперативные меры безопасности,

– напомнил Гелетей.

Поэтому для того, чтобы все работали с максимальной эффективностью – им лучше находиться рядом, чтобы на передвижение между ними работниками необходимо было физически тратить меньше времени и энергии.

Потому что "просто" – не получится. Об организационных трудностях такого решения подробно рассказал Шимкив, объясняя, почему нужно посчитать, сколько будет стоить аренда, сколько будет стоить фит-аут, перевозки, и где возможно будет работать, пока новый офис строится или организуется.

Сугубо вопросы безопасности также будут иметь свои нюансы. По словам Гелетея, КВЦ "Парковый", который называли вероятным местом офиса для Президента Зеленского, например, непригоден для того, чтобы там функционировал такой офис и чтобы там было безопасно. Да и вообще 90% зданий в Киеве для этого не приспособлены – потому что их "можно обезвредить переносными военными системами, выстрелив с плеча".

Все то, что происходит в мире, на границе с Россией, все то, что происходило, например, Савченко и Рубаном недавно, все это – не просто какие-то сценарии, о которых интересно поговорить. Это – реальные угрозы. В Украине на руках оружия столько, что трудно представить. Речь идет не только об автоматах и минометах, есть и более мощное оружие. Игнорировать это - катастрофическая небрежность. В условиях войны с Россией такие вещи недопустимы,

– напомнил он.

Кроме того, как пояснили 24 канала в пресс-службе управления Госохраны, даже если удастся найти достойный офисный центр – сразу туда переехать не получится. Потому что здание нужно будет проверить и обезопасить. Это будет означать, что какой бы современный ремонт в ней не был, он будет уничтожен: все коммуникационные системы будут перекладывать заново, а потом делать новый ремонт.

Что же касается вынесения Администрации Президента за пределы города – это добавит к вышеперечисленному еще одну статью расходов, связанную с охраной. "Теоретически, офис президента можно оборудовать в любом месте, и за городом, и в каком-то селе. Но есть еще вопрос коммуникации с Верховной Радой, кабинетом министров, комитетами. Принятие решений – это постоянные обсуждения. Кому-то придется на них постоянно доезжать. Будет ли это более затратным для управления госохраны? Да. Придется привлекать больше военнослужащих Госохраны, чтобы они контролировали новые маршруты", – рассказал Гелетей.

На самом деле – нужно. Сокращать штат АП, кстати, тоже. Но нужен не символический перенос чего-то куда-то. Нужна реальная реформа всей системы (которую стоило бы начать не с переезда, а с ликвидации такой структуры, как, например, Государственное управление делами).

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О том, что здание Администрации на Банковой не очень приспособлено для работы в современных условиях, начали говорить еще при президентстве Ющенко. С идеи переноса Администрации в какое-то другое место, начиная с того же Ющенко, также начинали свою работу все президенты Украины. Но все упирались в то, что переносить нужно не саму Администрацию, а весь правительственный квартал. А для того, чтобы должным образом наладить работу всех госслужащих на новом месте, нужны время и деньги.

Единственным, кто не слишком этим озабочен, был Янукович, который практически перестал появляться на Банковой. Что создало немало неудобств для всех пользователей киевской инфраструктуры. Да и вопроса сохранения каких тайн от Кремля для него не существовало. Поэтому это точно не тот пример, на который нужно равняться.

В свое время киевские архитекторы разрабатывали проекты правительственных кварталов в промзонах на окраинах Киева. К ним можно вернуться. Но на их реализацию все еще нужно много денег. И времени. В том числе – из-за опасных нюансов. Управление госохраны не имеет опыта построения системы защиты "с нуля": всю свою историю она работала с системами, полученными в наследство от Советского Союза, которые постоянно развивались, улучшались и изменялись под нужды современности.

Только на то, чтобы разработать проект такой системы защиты, уйдут месяцы. И еще чуть больше может занять его реализация. Поэтому если Зеленский действительно примет решение о переезде с Банковой и решит реализовать его должным образом - не факт, что он успеет это сделать в течение его каденции.