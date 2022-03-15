Спастись от войны: из Одессы в Молдову выехали почти 100 украинцев, красноречивые фото

Украинцы продолжают выезжать за границу из-за циничной войны, которую начала Россия. В частности, из Одессы выехал еще один автобус.

С Одесского железнодорожного вокзала отправился эвакуационный автобус в Молдову. Выехало примерно 100 человек.

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Украинцы продолжают выезжать в Молдову

Сообщают, что рейсы из Одессы в соседнюю Молдову отправляются каждый день. Женщины, дети и мужчины непризывного возраста за проезд платить не должны. Это бесплатно.

Молдова одна из стран лидеров по количеству беженцев из Украины. 14 марта министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску сообщил, что на этот день, границу пересекли свыше 328 тысяч украинцев.

Граждан Украины также активно принимают в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Чехии, Эстонии, Ирландии, Великобритании, Испании и Германии. Больше обо всех условиях для беженцев читайте по ссылке.

Украинцы продолжают выезжать в Молдову / Общественное Одесса

Украинцы продолжают выезжать в Молдову / Общественное Одесса

Украинцы продолжают выезжать в Молдову / Общественное Одесса

Украинцы продолжают выезжать в Молдову / Общественное Одесса

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