В Национальный классификатор профессий внесли новую профессию, которая появилась в результате войны. Речь идет о специалисте по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
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Этот человек будет предоставлять услуги
В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. К примеру, будет помогать с оформлением документов.
Все потребности, возникающих у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению,
– говорится в сообщении.
Профессию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" внесли в раздел "Профессионалы", группу "Профессионалы в области социальной защиты населения".
На какие бесплатные услуги и льготы имеют право военные и ветераны
- В начале марта исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун во время тематического круглого стола сказал, что 70% ветеранов не знают о льготах и услугах, на которые имеют право, поэтому не могут ими воспользоваться. Министерство планирует исправить ситуацию через информационные кампании и изменить подход к формированию ветеранской политики.
- Украинское законодательство, что касается ветеранов войны и участников боевых действий, обещает им ряд бесплатных услуг. Чтобы воспользоваться ими, нужно подтвердить свой статус и иметь желание воспользоваться заслуженным обеспечением. А если в каком-то медучреждении работники отказываются выполнять закон или намекают на "благодарность", следует обратиться на горячую линию НСЗУ – 0 800 60 20 19.
- К слову, попасть на прием к врачу или купить необходимое в аптеке военные, по законодательству, могут вне очереди. Так же в случае необходимости госпитализации военные имеют право попасть на лечение вне очереди. Во-вторых, ежегодные профилактические медосмотры у любого специалиста для участников боевых действий и ветеранов являются бесплатными и вне очереди. Также раз в год можно было бы бесплатно отдохнуть в санатории или получить от государства компенсацию за такой отдых, но в этом году такая льгота приостановлена.