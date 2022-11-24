О новых графиках отключения электроэнергии сообщили областные военные администрации, пишет 24 канал. Граждан призывают отнестись с пониманием к ситуации.

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Какая ситуация на Ивано-Франковщине

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что 3 графика отключений введены в регионе по указанию "Укрэнерго". Из-за ввода одновременно всех типов графиков отключений невозможно спрогнозировать, когда именно у тех или иных абонентов не будет электроэнергии.

Чтобы не допустить масштабные и сложные аварии на сетях, НЭК "Укрэнерго" должна сбалансировать энергосистему. Для этого сегодня в течение суток, чтобы снять нагрузку, придется выключать электроэнергию без соблюдения очередей и отключений и на непрогнозируемое время. Дополнительно возможны отключения по адресам, не относящимся к очереди,

– сообщила Онищук.

Глава ОВА обратилась к гражданам с призывом отнестись с пониманием к отсутствию света. В то же время, тех, у кого свет не будут выключать, Светлана Онищук просит ограничить потребление электроэнергии.

Ситуация на Закарпатье

В Закарпатской ОВА также сообщили о введении сразу 3 графиков отключения электроэнергии. Специальные графики аварийных отключений касаются Раховщины и Тячевщины, которые были полностью обесточены ночью.

Специалисты служб ликвидируют последствия вражеских обстрелов и делают все возможное, чтобы восстановить свет в домах украинцев. Советуем землякам сделать запасы воды, зарядить телефоны, павербанки, фонарики и т.д. Трудности временные – мы преодолеваем их вместе,

– отметили в ОВА.

Ситуация в Хмельницкой области

В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что 3 графика отключений распространяются на всех пользователей, включая промышленность. Поэтому граждан просят не скандалить и не звонить в колцентры из-за отключения света, ведь отсутствие электроэнергии невозможно предусмотреть.

Для стабилизации энергосистемы энергетикам нужно время. Ситуация в объединенной энергосистеме действительно сложна! И сейчас важно стабилизировать систему, не допустить хаотичных технологических нарушений. Энергетики знают, что нужно делать и как. Им просто нужно дать время,

– отметили в "Хмельницкоблэнерго".

Ситуация во Львовской области

Во "Львовоблэнерго" сообщили, что по распоряжению "Укрэнерго" во Львовской области в течение дня 24 ноября будут применены все типі отключений.

Поэтому граждан также просят с пониманием отнестись к отсутствию электроэнергии ввиду ситуации в стране.

Важно! 23 ноября Россия снова нанесла массированный ракетный удар по украинским энергообъектам. Враг запустил около 70 ракет, более 50 из которых сбили силы ПВО. Ракетные обстрелы обесточили ряд регионов, на АЭС сработала аварийная защита. Усилиями коммунальщиков и энергетиков электроснабжение удается восстанавливать, однако для стабилизации энергосистемы необходимы плановые и аварийные отключения света.

Стоит посмотреть – детали массированной ракетной атаки 23 ноября: смотрите видео