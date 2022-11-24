О новых графиках отключения электроэнергии сообщили областные военные администрации, пишет 24 канал. Граждан призывают отнестись с пониманием к ситуации.
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Какая ситуация на Ивано-Франковщине
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что 3 графика отключений введены в регионе по указанию "Укрэнерго". Из-за ввода одновременно всех типов графиков отключений невозможно спрогнозировать, когда именно у тех или иных абонентов не будет электроэнергии.
Чтобы не допустить масштабные и сложные аварии на сетях, НЭК "Укрэнерго" должна сбалансировать энергосистему. Для этого сегодня в течение суток, чтобы снять нагрузку, придется выключать электроэнергию без соблюдения очередей и отключений и на непрогнозируемое время. Дополнительно возможны отключения по адресам, не относящимся к очереди,
– сообщила Онищук.
Глава ОВА обратилась к гражданам с призывом отнестись с пониманием к отсутствию света. В то же время, тех, у кого свет не будут выключать, Светлана Онищук просит ограничить потребление электроэнергии.
Ситуация на Закарпатье
В Закарпатской ОВА также сообщили о введении сразу 3 графиков отключения электроэнергии. Специальные графики аварийных отключений касаются Раховщины и Тячевщины, которые были полностью обесточены ночью.
Специалисты служб ликвидируют последствия вражеских обстрелов и делают все возможное, чтобы восстановить свет в домах украинцев. Советуем землякам сделать запасы воды, зарядить телефоны, павербанки, фонарики и т.д. Трудности временные – мы преодолеваем их вместе,
– отметили в ОВА.
Ситуация в Хмельницкой области
В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что 3 графика отключений распространяются на всех пользователей, включая промышленность. Поэтому граждан просят не скандалить и не звонить в колцентры из-за отключения света, ведь отсутствие электроэнергии невозможно предусмотреть.
Для стабилизации энергосистемы энергетикам нужно время. Ситуация в объединенной энергосистеме действительно сложна! И сейчас важно стабилизировать систему, не допустить хаотичных технологических нарушений. Энергетики знают, что нужно делать и как. Им просто нужно дать время,
– отметили в "Хмельницкоблэнерго".
Ситуация во Львовской области
Во "Львовоблэнерго" сообщили, что по распоряжению "Укрэнерго" во Львовской области в течение дня 24 ноября будут применены все типі отключений.
Поэтому граждан также просят с пониманием отнестись к отсутствию электроэнергии ввиду ситуации в стране.
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