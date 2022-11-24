Про нові графіки вимкнення електроенергії повідомили обласні військові адміністрації, пише 24 канал. Громадян закликають поставитися з розумінням до ситуації.

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Яка ситуація на Івано-Франківщині

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що 3 графіки відключень введені в регіоні за вказівкою "Укренерго". Через введення одночасно всіх типів графіків відключень, неможливо спрогнозувати, коли саме в тих чи інших абонентів не буде електроенергії.

Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК "Укренерго" має збалансувати енергосистему. Для цього сьогодні протягом доби, щоб зняти навантаження, доведеться вимикати електроенергію без дотримання черг і періодів вимкнень та на непрогнозований час. Додатково можливі вимкнення за адресами, які не належать до черг,

– повідомила Онищук.

Голова ОВА звернулася до громадян із закликом поставитися з розумінням до відсутності світла. Водночас тих, у кого світло не вимикатимуть, Світлана Онищук просить обмежити споживання електроенергії.

Ситуація на Закарпатті

У Закарпатській ОВА також повідомили про введення одразу 3 графіків відключення електроенергії. Спеціальні графіки аварійних відключень стосуються Рахівщини та Тячівщини, які вночі були повністю знеструмлені.

Фахівці служб ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і роблять все можливе, аби відновити світло в оселях українців. Радимо краянам зробити запаси води, зарядити телефони, павербанки, ліхтарики тощо. Труднощі тимчасові – ми долаємо їх разом,

– наголосили в ОВА.

Ситуація на Львівщині

У "Львівобленерго" повідомили, що за розпорядженням "Укренерго" на Львівщині протягом дня 24 листопада будуть застосовані усі тими відключень.

Тому громадян так само просять з розумінням поставитися до відсутності електроенергії з огляду на ситуацію в країні.