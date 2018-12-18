Спецназовцам приказали охранять кортежи генералов, а не уничтожать врага, – Дейнега

В 2007 году было принято решение создать Силы специальных операций Украины. Управление ССО сначала возглавил Юрий Серветник, однако после неудачного управления самым молодым подразделением ВСУ на эту должность избрали Сергея Кривоноса.

Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал Виталий Дейнега.

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По его мнению, Силы спецопераций в большинстве стран – это не просто военный, а военно-политический инструмент. Они могут использоваться на территории страны и вне ее, а их бойцы лучше всех подготовлены и оснащены.

"Три года назад, мягко говоря, не нашли общего языка начальник Генерального штаба Виктор Муженко и наиболее авторитетный спецназовец полковник Сергей Кривонос. Случилось так, что Муженко увидел в профессиональных подразделениях Вооруженных сил нечто вроде очень тренированной пехоты. Кривонос же, настаивал на западной концепции развития Сил специальных операций и использовании их исключительно по назначению", – сказал Дейнега.



Силы специальных операций ВСУ

Также он добавил, что в начале войны ВСУ действовали в ситуации острого кадрового голода, это приводило к тому, что задания обычных пехотинцев выполняли подразделения специального назначения.

Они, конечно, были эффективнее в этом, чем подразделения пехоты, но это примерно то же, что резать скальпелем колбасу. Скальпель острый, режет красиво - то почему бы нет. Вопрос лишь в его стоимости и в том, останется ли потом что-то чем можно делать операции на сердце,

– отметил Виталий Дейнега.

По мнению журналиста, использование спецназовцев как простой пехоты часто приводило к бессмысленным потерям наших сильнейших бойцов, преимущество которых в подготовке нивелировалось способом их использования. Кроме пехотных операций спецназовцев и бросали на охрану кортежей больших генералов.



Спецназовцы ВСУ

Дейнега заверил, что Кривонос был категорически против такой практики, и в его поддержку стала значительная часть околовоенной общественности и самих спецназовцев. Полковник Сергей Кривонос согласился на компромиссный вариант, в котором он получит должность заместителя с широкими полномочиями, и самое главное – Украина получит концепцию развития Сил специальных операций западного образца.

В результате было образовано новое командование и новый род войск – Силы специальных операций. Спецназовцы стали подчиняться не сухопутным войскам (как раньше) и не десантно-штурмовым (как планировалось). За это время совместно с западными партнерами Сергей Кривонос построил принципиально новый учебный центр для подготовки бойцов, где их готовили украинские инструкторы по западным стандартам для выполнения специфических задач,

– сказал Виталий.

Он подытожил, что Силы спецопераций пока еще далеки от идеала, ведь имеют много проблем роста, однако они, несомненно, гораздо сильнее, чем были в 2014 году.

Видео полного выпуска видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 15 декабря 2018 года