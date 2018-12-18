Спецпризначенцям наказали охороняти кортежі генералів, а не знищувати ворога, – Дейнега

У 2007 році було прийняте рішення створити Сили спеціальних операцій в України. Управління ССО спочатку очолив Юрій Серветник, проте після невдалого керування наймолодшим підрозділом ЗСУ, на цю посаду обрали Сергія Кривоноса.

Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів Віталій Дейнега.

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На його думку, Сили спецоперацій у більшості країн – це не просто військовий, а військово-політичний інструмент. Вони можуть використовуватись на території країни та поза нею, а їхні бійці найкраще з усіх підготовлені та оснащені.

"Три роки тому, м'яко кажучи, не знайшли спільної мови начальник Генерального штабу Віктор Муженко та найбільш авторитетний спецпризначенець полковник Сергій Кривонос. Сталося так, що Муженко побачив у найпрофесійніших підрозділах Збройних сил щось на кшталт дуже тренованої піхоти. Кривонос же, наполягав на західній концепції розвитку Сил спеціальних операцій і використання їх виключно за призначенням", – сказав Дейнега.



Сили спеціальних операцій ЗСУ

Також він додав, що на початку війни ЗСУ діяли у ситуації гострого кадрового голоду, це призводило до того, що завдання звичайних піхотинців виконували підрозділи спеціального призначення.

Вони, звісно, були ефективнішими у цьому, ніж підрозділи піхоти, але це приблизно те саме, що різати скальпелем ковбасу. Скальпель гострий, ріже гарно – то чому б ні. Питання лише у його вартості й тому, чи лишиться потім щось чим можна робити операції на серці,

– наголосив Віталій Дейнега.

На думку журналіста, використання спецпризначенців як простої піхоти часто призводило до безглуздих втрат наших найсильніших бійців, перевага яких у підготовці нівелювалася способом їх використання. Крім піхотних операцій спецпризначенців​ кидали й на охорону кортежів великих генералів.



Спецпризначенці ЗСУ

Дейнега запевнив, що Кривонос був категорично проти такої практики й на його підтримку стала значна частина навколовоєнної громадськості та самих спецпризначенців. Полковник Сергій Кривонос погодився на компромісний варіант, в якому він отримає посаду заступника з широкими повноваженнями, і найголовніше – Україна отримає концепцію розвитку Сил спеціальних операцій західного зразка.

У результаті було утворено нове командування і новий рід військ – Сили спеціальних операцій. Спецпризначенці стали підпорядковуватись не сухопутним військам (як раніше) і не десантно-штурмовим (як планувалось). За цей час спільно із західними партнерами Сергій Кривонос побудував принципово новий навчальний центр для підготовки бійців, де їх готували українські інструктори за західними стандартами для виконання специфічних задач,

– сказав Віталій.

Він підсумував, що Сили спецоперацій наразі ще далекі від ідеалу, адже мають багато проблем росту, проте вони, безсумнівно, набагато сильніші, ніж були у 2014 році.

Відео повного випуску відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 15 грудня 2018 року