Захватчикам не спрятаться от украинских военных

Оккупанты, кроме военной техники, использовали гражданские автомобили и маскировку. Но это не помешало гвардейцам обнаружить их еще на пути продвижения.

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Далее спецназовцы дождались удобного момента для нанесения точечных ударов по артиллерии и сбросили ВОГ (боеприпасы) с дронов.

Враг продолжает нести значительные потери

По состоянию на 11 июля потери среди личного состава российской армии в войне против Украины составляют не менее 37 тысяч. Из-за высокой интенсивности боев подсчитать точное количество погибших оккупантов сложно.

За последние сутки ВСУ обезвредили сотню россиян. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

К слову, в оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля сообщали о мощных взрывах. Местные жители рассказали, что на российских военных складах началась детонация боекомплектов.

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российские оккупанты уже в который раз безуспешно пытаются наступать вблизи города Марьинка, но терпят неудачу. Украинские защитники отразили наступление, оккупантам пришлось отступить.

По данным Генштаба, враг, вероятно, готовится активизировать боевые действия за Краматорск и Бахмут.

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