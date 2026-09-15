Бойцы 6 полка ССО Rangers провели успешный рейд на позиции российских военных на одном из оперативных направлений. Двух оккупантов удалось взять в плен.

Как сообщили в пресс-службе ССО ВС Украины, группа специального назначения успешно проникла в район перемещения и сосредоточения личного состава противника.

Что известно об операции бойцов ССО?

Операторы обнаружили вражеские силы и мгновенно начали штурмовые действия, вынудив противника вступить в бой. Во время прямого столкновения двое военнослужащих России оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены на месте. Еще двое оккупантов были взяты в плен.

Также украинские спецназовцы добыли ценные трофеи. В распоряжение бойцов попали средства связи врага и документы.

Штурм российских позиций: смотрите видео

По данным руководителя ГУР, Россия может лишиться возможности продолжать войну против Украины до 2028 года, если ее военные и экономические потери будут оставаться на нынешнем уровне.

По его словам, Россия ежедневно привлекает в армию около 1000–1200 человек, однако ее потери часто превышают это число.

Украина оценивает общие потери российских военных с начала полномасштабной войны в более чем 1,5 миллиона человек. В то же время независимые оценки западных аналитических центров несколько ниже.