Спецназовцы ССО взорвали мост с российской техникой, которая шла на Изюм

Украинские военные заблокировали колонну вражеской техники, которая двигалась в Изюм на Харьковщине. Для этого они взорвали мост, по которому транспорт оккупантов и передвигался.

Нашим бойцам пришлось провести непростую операцию, чтобы взорвать этот мост. С помощью него русские захватчики передвигались к городу Изюм.

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Мост с оккупантами взорвали с помощью беспилотника

Известно, что несколько дней назад нашим военным удалось обнаружить вражескую технику на Харьковщине. Речь шла о бронеавтомобиле "Тигр", "КамАЗ", а также трех "Уралах". Они двигались, чтобы усилить вражескую колонну.

Поэтому операторы ССО Украины подыскали объект, который больше всего подошел для засады. Им оказался мост, через который впоследствии и прошла вражеская техника.

Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента,

– пишут военные.

Смотрите, что осталось от оккупантов на взорванном мосту / Фото СпП Князя Святослава Храброго

После закладки взрывчатки в определенное место, операторы ССО ожидали врага. Захватчики уверенно передвигались, не подозревая, что их вот уже скоро ожидает неминуемая гибель. Взорвать мост с оккупантами удалось с помощью беспилотника. А вот довершили дело ССО коллеги из Сил обороны Украины.

Гордимся нашими военными и благодарны им за эту филигранно выполненную работу. Так держать!

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