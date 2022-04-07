Спецназовцы захватили российские "Буки", которые пригодны для использования

Украинские военные в очередной раз пополнили свою коллекцию техникой российских оккупантов. Пока враг отправляет домой украденные в Украине стиральные машины и миксеры, наши защитники отбивают вражеские "Буки".

Охота продолжается

О захвате российской техники сообщили Силы специальных операций ВСУ. Украинские защитники отобрали у оккупантов несколько единиц техники противовоздушной обороны.

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Во время проведения специальных действий спецназовцы отбили у врага комплексы "Бук-М1" и ЗРК "Бук-М2".

Как отметили в пресс-службе Командования Сил специальных операций ВСУ, захваченная российская техника пригодна для использования.

Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса "Бук-М1", ЗРК "Бук-М2". Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования,

– говорится в сообщении.

Также украинские защитники опубликовали фотографии российской техники, которая теперь будет служить на благо Украины.



Захваченная техника / Фото спецназовцев



Захваченная техника / Фото спецназовцев



Захваченная техника / Фото спецназовцев

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