Спецоперации СБУ уменьшают ресурсы россиян для атак по Украине, – политолог

СБУ подтвердила статус спецслужбы номер 1 в Украине и вышла на новый уровень спецопераций, к которому россияне оказались не готовы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. В частности, он прокомментировал удар беспилотников СБУ по НПЗ в Краснодарском крае.

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По его словам, Афипский НПЗ – основной производитель авиационного горючего для самолетов врага.

"Поражены несколько новых установок завода, на которых перерабатывалось авиатопливо. Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами", – подчеркивает политолог.

Он акцентировал внимание на роли Службы безопасности Украины в этом событии.

Для ударов Служба выбирает именно те объекты, уничтожение или повреждение которых приносит больше проблем войскам России. И которые, очевидно, должны быть наиболее защищенными. Однако атаки все равно достигают успеха. Абсолютное большинство "хлопков" и успешных операций на территориях, занятых врагом – дело рук именно людей с улицы Владимирской,

– подчеркивает Загородний.

"Прилет на немалом расстоянии вглубь территории врага. У Краснодарского края нет границы с Украиной. Впрочем, атаку дронов российская ПВО пропустила. И это уже результат того, что Служба активно развивает собственное производство дронов. Разработки, как наземные, так и надводные, успешно используются во многих сложных операциях", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее многие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае – спецоперация СБУ. В ходе атаки было поражено дорогостоящее оборудование врага.