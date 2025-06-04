Спецоперации мирового уровня для СБУ становятся системой, – эксперт об ударе по Крымскому мосту

Вчера, 3 июня, Служба безопасности Украины в третий раз поразила Крымский мост. Спецоперации мирового уровня сложности становятся для СБУ системным явлением.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя третий удар СБУ по Крымскому мосту.

Смотрите также Кое-что очень беспокоит Россию: экс-сотрудник СБУ назвал особенности поражения Крымского моста

Что говорит Черненко об ударе по Крымскому мосту

По мнению политолога, россияне должны смириться с тем, что не могут спрогнозировать следующий замысел СБУ.

Две спецоперации мирового уровня за пару дней. То, что еще вчера было невероятным – сегодня стало реальностью. СБУ Малюка, вслед за "Паутиной", которая повредила треть российской стратегической авиации, в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз под водой. Длительная подготовка и системная работа умноженная на профессионализм. Вот те составляющие, которые позволяют СБУ то и дело переигрывать врага,

– пишет эксперт.

Черненко подчеркивает, что Крымский мост был сооружением с самой большой охраной в мире.

"Подчиненные Малюка второй раз за несколько дней деклассировали россиян. Служба еще раз продемонстрировала – для нее не существует невозможных задач, даже на территории, которую занимает враг. СБУ в третий раз повредила объект, на охрану которого Россия тратит миллиарды долларов. Очевидно у Путина снова выделят на охрану незаконного сооружения очередные миллиарды (что уже неплохо, потому что эти деньги иначе пошли бы на войну)", – считает экс-нардеп.

"Крымский мост был законной целью СБУ. Россияне пробовали использовать его, как важный маршрут для поставок оружия. Однако каждый подрыв моста усложнял логистику переброски военной техники и боеприпасов. Кроме того, ранее СБУ уничтожила морскую логистику врага. Благодаря своей уникальной разработке – морским дронам Службы. Остатки Черноморского флота России из Крыма сбежали и болтаются где-то в районе Новороссийска", – резюмирует Черненко.

Напомним ранее стало известно, что СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой. Мост сейчас находится в аварийном состоянии.